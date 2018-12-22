«ПСЖ» намерен приобрести полузащитника «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Аллан может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Футболистом интересуется «ПСЖ».

Отмечается, что парижане видят в Аллане замену Адриену Рабьо, который собирается покинуть «ПСЖ», и намерены предложить 50 миллионов евро. Однако «Наполи» не планирует расставаться с игроком и, с большой вероятностью, откажется отпускать его зимой.

Ранее сообщалось об интересе к бразильскому полузащитнику со стороны «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур».

Напомним, Аллан перешел в «Наполи» из «Удинезе» в 2015 года. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне бразильский полузащитник принял участие в 16 матчах итальянской Серии А, в которых отметился двумя результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport