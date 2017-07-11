Григорий Иванов: нужен лимит «8+17»

Президент «Урала» Григорий Иванов поддерживает идею лимита на легионеров в заявке по схеме «8+17». Такую концепцию первым предложил владелец «Спартака» Леонид Федун.

«Я бы поддержал Леонида Федуна, который предложил заявку по схеме «8+17». Для сборной России нужны игроки. У нас есть молодые футболисты, которым нужно расти и играть в премьер-лиге. Если они будут сидеть на лавке, то ничего хорошего не получится. Также важно, какого качества к нам будут приезжать иностранные футболисты.

Они должны быть талантливыми и уровня своих национальных команд, такими как Халк или Витсель, у которых российские игроки смогут учиться. Надо сделать как в Англии — сыграл 15 матчей за сборную получил рабочую визу.

Нужны критерии, чтобы нам не завозили «мусорных» игроков из Нигерии и других стран, а наши футболисты просиживали на лавке. Если гендиректор взял иностранного футболиста, значит, тренер будет ставить иностранцев вместо россиян. Посмотрите, как российские игроки бились за сборную на Кубке конфедераций. Да, им не хватило мастерства, но у них было желание играть за страну», — такой комментарий дал Григорий Иванов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС