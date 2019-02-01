«Зенит» купил Сердара Азмуна у «Рубина»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун перешел в «Зенит». Соглашение 24-летнего иранца с петербургским клубом рассчитано на 3,5 года. 

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за игрока около 12 миллионов евро. За пять с половиной сезонов в России Азмун провел 154 матча в составе «Рубина» и «Ростова», забив 42 гола.

Кроме того, на его счету 46 игр и 28 мячей в составе национальной сборной Ирана. В нынешнем сезоне Азмун забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 14 матчах РПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Зенита»

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