«Зенит» купил Сердара Азмуна у «Рубина»

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун перешел в «Зенит». Соглашение 24-летнего иранца с петербургским клубом рассчитано на 3,5 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за игрока около 12 миллионов евро. За пять с половиной сезонов в России Азмун провел 154 матча в составе «Рубина» и «Ростова», забив 42 гола.

Кроме того, на его счету 46 игр и 28 мячей в составе национальной сборной Ирана. В нынешнем сезоне Азмун забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 14 матчах РПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Зенита»