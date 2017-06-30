Тициано Крудели: «Главный виновник ситуации с Джанлуиджи Доннаруммой – Мино Райола»

Известный итальянский спортивный журналист и большой болельщик «Милана» Тициано Крудели заявил, что в ситуации с Джанлуиджи Доннаруммой виноват его агент – Мино Райола. Напомним, что 18-летний вратарь отказался продлевать контракт с «россонери».

«Я оптимист, поэтому думаю, что в конце этой абсурдной ситуации все образуется из-за серии мотивов. Во-первых, на кону стоят 5 миллионов евро в течение пяти лет для парня, которому 18 лет. Потом, Джиджи не один раз демонстрировал большую привязанность к «Милану», поэтому, если продления до сих пор нет, это означает, что синьор Райола искал способы отложить весь процесс не только, чтобы получить 5 миллионов в год, но также включить пункт о подъеме до восьми миллионов через пару лет.

Милан не мог согласиться с таким решением, и поэтому все было отложено до конца чемпионата Европы U-21. По-прежнему убежден, что в конце Доннарумма подлит контракт с клубом с зарплатой в 5 миллионов евро за сезон.

Практически все тифози Милана встали на сторону руководства. Я бы сказал, что главный виновник – это Мино Райола. Он рассматривал этот вопрос с точки зрения своего личного бизнеса и поэтому искал спекуляции в этой истории. «Милан» правильно поступил, что не уступил агенту и сохранил твердую позицию. В конце концов, считаю, что все закончится в сладостях и вине.

Думаю, что разрыв между футболистами и болельщиками можно преодолеть, также потому что многие винят его агента, а не игрока. В тот момент, когда Доннарумма вернется в качестве вратаря «Милана», он снова будет рассматриваться как один из нас, ему снова будут аплодировать, когда тот покажет феноменальную производительность», – поделился своим мнением Крудели.

Недавно появилась информация, что Доннарумма все же продлит контакт со своим нынешним клубом, но соглашение будет включать возможность перехода в мадридский «Реал».

Фото: Global Look Press

Источник: Milannews.it