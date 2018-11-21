Усэйн Болт может перейти в мексиканский клуб

Известный ямайский бегун Усэйн Болт может начать профессиональную футбольную карьеру в Мексике.

В нем заинтересован клуб «Дорадос» из второго дивизиона, где роль главного тренера фактически исполняет Диего Марадона.

Болт ранее тренировался с австралийским «Сентрал Кост Мэринерс» и выходил на поле, но не смог договориться с клубом о подписании контракта.

Стоит отметить, что футболист уже отметился двумя забитыми мячами за австралийский клуб, но в товарищеской встрече.

Фото: Global Look Press

Источник: El Universa