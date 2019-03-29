Василий Кикнадзе: «Если это тот Мануэль Фернандеш, который был в чемпионском сезоне — он точно нужен»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал про свое отношение к Мануэлю Фернандешу. Также он отметил обстоятельство, при котором 33-летний португальский футболист окажется нужным «железнодорожникам».

— Давайте так, с Ману у нас было много разговоров. Мы высоко ценим его качества и считаем его вклад в чемпионство «Локомотива» огромным. Он высокообразованный в футбольном смысле игрок. На зимнем сборе в Катаре Ману сказал, что хочет в конце сезона уйти из клуба. Сказал честно и открыто.

Там же он получил травму и до последнего лечился. Несмотря на это, он сказал, что хочет быть полезным и помочь команде до конца сезона. Мы не ожидали его на сборе в Сочи, но он позвонил и сказал, что хочет поехать. Выйдет ли он с «Динамо», зависит только от решения Юрия Палыча. Твердо знаю, что, когда он хочет играть, он может помочь команде.

Есть ли шансы на то, что он останется?

— Время покажет, зависит от того, как он проявит себя до середины лета. Если это тот Ману, который был в чемпионском сезоне — он точно нужен. Если он просто доигрывает и отбывает номер — у нас амбициозные задачи, к сожалению, придется расстаться.



— Но вы же сказали, что Фернандеш сам принял решение уйти из «Локомотива»?

— Ой, вы меня извините, но… Последние месяцы реально пошатнули мою веру в человечество, потому что я понял, как устроено подписание игроков. Постоянные игры, прятки, вы и сами знаете, о чем речь. В любом заявлении нужно внимательно разбираться, что за этим стоит. Вполне возможно, на тот момент у Ману было предложение. В СМИ выходили публикации про вариант в Турции, но мы не нашли подтверждения той информации. Нужно жить ближайшей игрой, это показал чемпионский сезон. Тут надо отдать должное Палычу, он всегда смотрит только на то, как футболист проявляет себя на поле и сколько приносит пользы.

Напомним, Василий Кикнадзе стал генеральным директором «Локомотива» 29 декабря 2018 года. Он сменил на этом посту Илью Геркуса.

После 20 туров чемпионата России «железнодорожники» занимают третью строчку в таблице. В активе у московского клуба 35 очков.

Фото: твиттер «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»