Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак». Напомним, встреча состоится в рамках 21-ого тура Российской Премьер-лиги сезона-2018/19.

«Обычно очень тяжелыми получаются у «Спартака» выезды в Грозный. Там и болельщики «Ахмат» гонят вперед, у самой команды сумасшедшая мотивация. Рахимов всегда на «Спартак» настраивает. Атмосфера там футбольная во время этих матчей.

«Ахмат» перед перерывом выиграл в Уфе. Хорошее настроение у команды, задел есть в чемпионате. Но, на самом деле, «Уфа» имела очень много моментов, могла забивать. Но не шел мяч в ворота никак. «Ахмат» шансом воспользовался, но проблемы у него есть

Каким будет «Спартак» в этом матче — это очень большой вопрос. Выбор игроков богатый. Кто будет играть, какая схема будет, мы не знаем. Но, чтобы оставаться в чемпионской гонке, нужно выигрывать. По потенциалу он сильнее. Но нужно хорошо разобрать соперника и в эмоциях не уступить.

Думаю, стоит поставить на победу «Спартака». Кононов работал в «Ахмате», знает, чего ждать, как настраивать на игру в Грозном. Ну и возвращение дисквалифицированных Гулиева, Зе Луиша должно сказаться. Моя ставка: П2», — сказал Титов.

Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится 30 марта на стадионе «Ахмат Арена». Начало встречи — 16:30 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров