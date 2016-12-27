Зимой Алекс Сонг может покинуть «Рубин»

Руководство казанского «Рубина» намерено расстаться с полузащитником команды Алексом Сонгом. Об этом сообщают российские СМИ.

Клуб из столицы Татарстана недоволен игрой футболиста за время его выступления в команде. В зимнее трансферное окно камерунец может быть выставлен на трансфер. Одним из потенциальных претендентов на Сонга счиатется команда из чемпионата Китая. Название этого клуба не сообщается.

За полгода 29-летний хавбек сыграл 9 матчей за «Рубин». Алекс отметился лишь двумя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: «Реальное время»