Сергей Паршивлюк: «Уважение к футболисту зарабатывается честной игрой на поле»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о том, что чувствует после перехода в клуб. Футболист перешел в московский клуб из «Ростова» в качестве свободного агента.

«Я воспитанник «Спартака», был капитаном. Это моя история, этого не отнять.

Я счастлив находиться здесь, меня тепло приняла команда, в меня поверило руководство клуба. Уважение к футболисту зарабатывается не поцелуями эмблемы, а честной игрой на поле», – сказал Паршивлюк.

О трансфере 30-летнего футболиста было объявлено в июне. Паршивлюк подписал контракт с «Динамо» по схеме «2+1».

Защитник является воспитанником московского «Спартака». Паршивлюк также выступал за махачкалинский «Анжи».

Фото: твиттер клуба «Динамо»
Источник: твиттер клуба «Динамо»

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