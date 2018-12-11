Лига чемпионов 2018/19. 11 декабря. Результаты дня

Завершился первый день шестого тура Лиги чемпионов. Было проведено 8 игр.
Группа А
«Брюгге» — «Атлетико» — 0:0.
«Монако» — «Боруссия» Д — 0:2 (0:1)
(Геррейру, 15, 88)
Группа B
«Барселона» — «Тоттенхэм» — 1:1 (1:0)
(Дембеле, 7; Лукас Моура, 85)
«Интер» — «ПСВ» — 1:1 (0:1)
(Икарди, 73; Лосано, 13
Группа С
«Ливерпуль» — «Наполи» — 1:0 (1:0)
(Салах, 34)
«Црвена Звезда» — «ПСЖ» — 1:4 (0:2)
(Гобелич, 56; Кавани, 9, Неймар, 40, Маркиньос, 74, Мбаппе, 90)
Группа D
«Галатасарай» — «Порту» — 2:3 (1:2)
(Фегули, 45, с пенальти, Дердийок, 65; Фелипе, 17, Марега, 42, с пенальти, Оливейра, 57)
«Шальке-04» — «Локомотив» — 1:0 (0:0)
(Шопф, 90)
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»