Юрген Клопп победил все команды АПЛ

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» дома принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча закончилась победой хозяев — 3:1.

Таким образом, Юргену Клоппу покорилась каждая команда Премьер-лиги, с которыми он сталкивался. А именно 26 клубов: «Манчестер Юнайтед» (3:1), «Борнмут» (4:0), «Бернли» (3:1), «Эвертон» (1:0), «Уотфорд» (3:0), «Фулхэм» (2:0), «Кардифф» (4:1), «Хаддерсфилд» (1:0), «Саутгемптон» (3:0), «Тоттенхэм» (2:1), «Лестер» (2:1), «Брайтон» (1:0), «Кристал Пэлас» (2:0), «Вест Хэм» (4:0), «Манчестер Сити» (4:3), «Ньюкасл Юнайтед» (2:0), «Суонси» (5:0), «Сток Сити» (3:0), «Арсенал» (4:0), «Мидлсбро» (3:0), «Вест Бромвич» (1:0), «Сандерленд» (2:0), «Халл Сити» (5:1), «Челси» (2:1), «Астон Вилла» (6:0), «Норвич» (5:4).

После 17 туров «Ливерпуль» идет на первом месте в чемпионате Англии, имея в активе 45 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»