Тренер Хорватии: «Перед матчем с Россией скажу в раздевалке, что мы играем с самой лучшей командой ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Данией в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Также он рассказал о грядущем матче с Россией.

«Ментально мы оставались сильными, контролировали игру и в итоге победили. Это результат тяжелой работы, и от этого победа делается еще слаще.

До сих пор мы играли превосходно и побеждали. Но всем нужно пройти через тяжелые моменты.

Мы провели не лучший матч, не на таком высоком уровне сыграли, как в первых трех встречах. Но моя вера в моих игроков еще сильнее после сегодняшнего матча.

Субашич сегодня настоящий герой. Он отразил три пенальти, такое увидишь не каждый день», – сказал Далич.

Также тренер оценил силу сборной России.

«Для нас каждый матч самый важный — именно это я и скажу ребятам перед игрой с Россией. Скажу в раздевалке, что мы играем с самой лучшей командой на чемпионате мира, ведь на каждую игру нужно выходить, как на финал», – сказал Далич.

Хорватия и Россия сыграют в матче 1/4 финала 7 июля в Сочи.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт ЧМ-2018