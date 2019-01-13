Фанаты «Атлетико» провели акцию, чтобы Диего Годин остался

«Атлетико» обыграл «Леванте» (1:0) в матче чемпионата Испании. Перед началом игры около «Ванда Метрополитано» собралась группа болельщиков мадридской команды.

Фанаты организовали акцию в поддержку защитника Диего Година и призвали «Атлетико» сохранить игрока.

32-летний уругваец хочет продлить контракт на 2 года, но руководство не может договориться с футболистом, опираясь на политику внутри клуба, – предлагать продление на год игрокам старше 30 лет.

В трансфере Година, который выступает за «Атлетико» с 2010 года, заинтересован «Интер».

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport