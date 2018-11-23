«Барселона» интересуется Браниславом Ивановичем из-за финансовых ограничений

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович может сменить клуб этой зимой. К нему проявляет интерес «Барселона».
Руководство «Барсы» не уверено, что защитник Самюэль Умтити сможет помочь команде во второй части сезона после травмы связок колена.
Каталонцы хотят предложить 34-летнему сербу краткосрочный контракт, поскольку летом планируют подписать Маттейса де Литга из «Аякса».
Интерес «Барселоны» к Ивановичу обусловлен перегруженной зарплатной и трансферной ведомостью клуба, что накладывает на клуб финансовые ограничения. Срок контракта Ивановича с «Зенитом» истекает летом.
Альтернативный вариант Ивановичу – Унаи Нуньес из «Атлетика». 21-летний защитник будет рассматриваться в качестве четвертого кандидата после ухода Томаса Вермалена, трансферу де Лигта он не помешает.
Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com