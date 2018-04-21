«Торино» отказался отпускать Андреа Белотти в «Милан» за 50 млн евро и Патрика Кутроне

Андреа Белотти не перейдет в «Милан». «Торино» не хочет отпускать своего нападающего.

«Торино» отклонил последнее предложение «Милана» о трансфере нападающего Андреа Белотти. Руководство «россонери» предлагало за 24-летнего форварда 50 миллионов евро и Патрика Кутроне. Однако это предложение было отклонено туринской командой.

напомним, что Белотти в нынешнем сезоне забил 12 мячей в 30 матчах во всех турнирах. Что касается Кутроне, то 20-летнего итальянца 15 голов в 41 матче.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia