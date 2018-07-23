Жоазиньо станет игроком «Динамо»

Экс-полузащитник «Краснодара» Жоазиньо продолжит карьеру в РПЛ. Новым клубом бразильца станет московское «Динамо».

Как сообщается, соглашение с бело-голубыми, о котором официально сообщат в ближайшие дни, будет рассчитано на два года. Интерес к 29-летнему хавбеку проявляли тульский «Арсенал» и несколько команд из Казахстана, но сумма будущей зарплаты игрока (по некоторым данным, 800 тысяч евро) устроила только руководство «Динамо». Напомним, 26 августа 2016 года южноамериканец получил российское гражданство.

Футболист выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 годы. Этим летом он стал свободным агентом.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс