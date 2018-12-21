Александру Кокорину и Павлу Мамаеву поменяли статью на более тяжкую

Автор: Поршнев Тимофей 0

Нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву поменяли статью. Вместо побоев теперь им вменяется причинение лёгкого вреда здоровью.

«Следствие в СИЗО в присутствии адвокатов перепредъявило обвинение Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и детскому тренеру Александру Протасовицкому.

Теперь им вменяется часть 2 статьи 115, поскольку по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью», — сказал адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик.

Наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

Фото: Global Look Press
Источник: «360»

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