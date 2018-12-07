РФС оплатит использование VAR в стыковых матчах РПЛ-ФНЛ и матчах Кубка в этом сезоне

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин заявил, что РФС оплатит пробное использование системы видеоповторов в России в этом сезоне. Ранее РПЛ утвердила введение VAR.
«Если говорить об использовании VAR в сезоне-2018/19, то все финансовые обязательства на себя возьмет РФС.
Это касается некоторых матчей Кубка России, а также стыковых матчей между клубами Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги.
В частности, сюда войдет аренда оборудования, а также оплата обучения видео-арбитров.
Что касается следующего сезона, то специально созданная рабочая группа проработает различные варианты, после чего представит руководству РФС и РПЛ определенные рекомендации, после чего будет принято окончательное решение», – сказал Калошин.
Ранее РПЛ утвердила введение VAR. Использование системы обойдется каждому клубу в 9-10 миллионов рублей.
Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС