РФС оплатит использование VAR в стыковых матчах РПЛ-ФНЛ и матчах Кубка в этом сезоне

Автор: Поршнев Тимофей 0

РФС

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин заявил, что РФС оплатит пробное использование системы видеоповторов в России в этом сезоне. Ранее РПЛ утвердила введение VAR.

«Если говорить об использовании VAR в сезоне-2018/19, то все финансовые обязательства на себя возьмет РФС.

Это касается некоторых матчей Кубка России, а также стыковых матчей между клубами Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги.

В частности, сюда войдет аренда оборудования, а также оплата обучения видео-арбитров.

Что касается следующего сезона, то специально созданная рабочая группа проработает различные варианты, после чего представит руководству РФС и РПЛ определенные рекомендации, после чего будет принято окончательное решение», – сказал Калошин.

Ранее РПЛ утвердила введение VAR. Использование системы обойдется каждому клубу в 9-10 миллионов рублей.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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