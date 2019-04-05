Поль Погба хочет перейти в «Реал». «Сливочные» могут включить в сделку двух лидеров команды

Футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может сменить клуб летом. Он, скорее всего, перейдет в «Реал».

По данным источника, 26-летний полузащитник изъявил желание перейти в «Реал». Сообщается, что «Галактикос» знают об этом, так как хавбек попросил своего агента Мино Райолу донести эту информацию. «Манчестер Юнайтед» осознает важность трансфера и рассчитывает на максимальную выгоду. Манкунианцы хотят включить в сделку игроков «Реала».

«Сливочные» пока не предпринимали активных действий. Но в клубе готовы рассмотреть вариант с включением в сделку Рафаэля Варана, который хочет уйти из «Реала», и Гарета Бэйла. Ранее сообщалось, что «МЮ» нацелился на Варана.

Напомним, Поль Погба ранее выражал желание перейти в «Реал». В трансфере французского футболиста заинтересован главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан.

В нынешнем сезоне Поль Погба принял участие в 29 матчах АПЛ. Он забил 11 мячей и отдал 9 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca