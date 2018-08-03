Виталий Мутко возглавил правительственную комиссию по казачеству

Экс-президент РФС и вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта Виталий Мутко займется новой деятельностью. Он стал главой правительственной комиссии по казачеству.
В дополнение к должности вице-премьера по вопросам строительства Мутко возглавил правительственную комиссию по казачеству.
Он стал главой Межведомственной комиссии по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года.
Отметим, что Мутко входит в попечительский совет РФС.
Фото: Global Look Press
Источник: интернет-портал правовой информации