Виталий Мутко возглавил правительственную комиссию по казачеству

Автор: Тимофей Поршнев 0

Mutko

Экс-президент РФС и вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта Виталий Мутко займется новой деятельностью. Он стал главой правительственной комиссии по казачеству.

В дополнение к должности вице-премьера по вопросам строительства Мутко возглавил правительственную комиссию по казачеству.

Он стал главой Межведомственной комиссии по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года.

Отметим, что Мутко входит в попечительский совет РФС.

Фото: Global Look Press
Источник:  интернет-портал правовой информации

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