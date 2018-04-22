«СКА-Хабаровск» вылетел из РФПЛ

В матче 27-го тура чемпионата России СКА на своем поле уступил «Динамо» со счетом 0:1. Это означает, что в следующем сезоне армейцы не примут участия в премьер-лиге.

За три тура до конца сезона хабаровский клуб потерял шансы сохранить прописку в РФПЛ и вылетел в ФНЛ. СКА занимает последнее место в таблице с 13 очками и не сможет подняться даже в зону стыковых матчей. 14-15 места в таблице делят «Анжи» и «Тосно», у которых по 24 очка. В случае победы над московским «Динамо» хабаровчане могли побороться за прописку в РФПЛ на следующий сезон.

«СКА-Хабаровск» впервые получил право выступать в РФПЛ после победы над «Оренбургом» в стыковых матчах (0:0, 0:0, 5:3 — по пенальти) в сезоне-2016/17.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»