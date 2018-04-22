«СКА-Хабаровск» вылетел из РФПЛ

Автор: Тимофей Поршнев 0

SKA KHABAROVSK

В матче 27-го тура чемпионата России СКА на своем поле уступил «Динамо» со счетом 0:1. Это означает, что в следующем сезоне армейцы не примут участия в премьер-лиге.

За три тура до конца сезона хабаровский клуб потерял шансы сохранить прописку в РФПЛ и вылетел в ФНЛ. СКА занимает последнее место в таблице с 13 очками и не сможет подняться даже в зону стыковых матчей. 14-15 места в таблице делят «Анжи» и «Тосно», у которых по 24 очка. В случае победы над московским «Динамо» хабаровчане могли побороться за прописку в РФПЛ на следующий сезон.

«СКА-Хабаровск» впервые получил право выступать в РФПЛ после победы над «Оренбургом» в стыковых матчах (0:0, 0:0, 5:3 — по пенальти) в сезоне-2016/17.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РФПЛ. 24 тур. «Амкар» — «Локомотив» — 2:1. Москва. «РЖД Арена». 31 марта 2018 г.

Рекордсмен Ротенберг, Ринат Билялетдинов покинул «СКА-Хабаровск». Главные новости дня

SKADYN

Премьер-лига. 27-й тур. «Динамо» с минимальным счетом победило «СКА-Хабаровск»

Spartak

Премьер лига. 22-й тур. «Спартак» одержал домашнюю победу над СКА

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 