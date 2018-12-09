Лионель Месси купил самолет за 15 млн долларов для полетов в Аргентину

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приобрел самолет. Стоимость покупки составила 15 млн долларов.

Аргентинец купил судно Gulfstream V – модель 2004 года, приблизительная стоимость которого 15 миллионов долларов.

Самолет оснащен 16 сидячими местами, которые трансформируются в 8 кроватей, двумя ванными комнатами и двумя кухнями.

На хвосте борта изображен номер 10, а на ступеньках написаны имена членов семьи Месси. Предполагается, что Лионель будет вместе с семьей путешествовать на самолете на родину.

Llegó el avión de Leo Messi. pic.twitter.com/BTD6Kn5Gwn — Urgente24.com (@U24noticias) December 7, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: Doble Amarilla