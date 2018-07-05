«Челси» установил двухдневный дедлайн по подписанию Маурицио Сарри

«Челси» в ближайшее время должен определиться с новым главным тренером. Если не получится согласовать назначение на пост Маурицио Сарри с «Наполи», то Антонио Конте останется тренером «синих».

Лондонцы хотят назначить новым тренером Маурицио Сарри и ведут переговоры. Достигнута договоренность, что в его штаб войдут Джанфранко Дзола и Джованни Мартускьелло, но «Челси» не может согласовать выкуп контракта Сарри у «Наполи».

«Челси» установил двухдневный дедлайн из-за начала предсезонки. Если не удастся договориться с «Наполи» о выкупе Сарри за это время, лондонцы могут сохранить главным тренером Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что Конте за досрочное расторжение контракта полагается компенсация 9 миллионов фунтов.

У Сарри были отступные с «Наполи» 8 миллионов евро, но срок действия этого пункта истек, и теперь клуб может просить за тренера любую цену, несмотря на то, что команду уже возглавил Карло Анчелотти. Контракт Сарри с «Наполи» рассчитан еще на год.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia