Скончался игрок «Гавра» Самба Диоп

Защитник французского футбольного клуба «Гавр» Самба Диоп скончался в возрасте 18 лет при невыясненных обстоятельствах. Сообщает пресс-служба клуба.
18-летний сенегальский игрок был обнаружен без сознания в доме своих родителей в субботу утром. Обстоятельства смерти Диопа на данный момент выясняются.
«Это ужасный момент для всех членов клуба, от футбольной школы до игроков и тренеров главной команды. «Гавр» выражает глубокие соболезнования семье Самбы», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
В нынешнем сезоне Самба Диоп провел 21 матч за резервную команду «Гавра».
Фото: ФК «Гавр»
Источник: официальный сайт ФК «Гавр»