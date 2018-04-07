Скончался игрок «Гавра» Самба Диоп

Защитник французского футбольного клуба «Гавр» Самба Диоп скончался в возрасте 18 лет при невыясненных обстоятельствах. Сообщает пресс-служба клуба.

18-летний сенегальский игрок был обнаружен без сознания в доме своих родителей в субботу утром. Обстоятельства смерти Диопа на данный момент выясняются.

«Это ужасный момент для всех членов клуба, от футбольной школы до игроков и тренеров главной команды. «Гавр» выражает глубокие соболезнования семье Самбы», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В нынешнем сезоне Самба Диоп провел 21 матч за резервную команду «Гавра».

Фото: ФК «Гавр»

Источник: официальный сайт ФК «Гавр»