Кубок России. Финал. «Тосно» обыграло «Авангард» и завоевало трофей

В финале Кубка России неожиданно для всех оказались «Тосно» и «Авангард». «Тосно» сумело вырвать победу в турнире.

Кубок России. Финал

ТОСНО — АВАНГАРД — 2:1 (1:1)

Волгоград. 9 мая.

Стадион «Волгоград Арена». 40373 зрителя.

Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Чернов, Маргасов, Галиулин, Палиенко (Роша, 58), Мирзов, Полетанович, Скворцов (Рикардиньо 66), Жигулёв (Карницкий, 85).

«Авангард»: Кобзев, Багаев, Гоцук, Дашаев, Болов (Тлупов, 77), Федчук (Акбашев, 82), Альшин, Киреев, Гурфов, Коробов, Нетфуллин.

Голы: 1:0 — Скворцов (11), 1:1 — Киреев (16), 2:1 — Мирзов (80).

Предупреждения: Буйволов (56), Федчук (76), Мирзов (81).

16 (4) удары (в створ) 8 (4)

7 фолы 11

5 угловые 1

0 офсайды 0

57 % владения мячом 43

Мало, кто ожидал такого финала: обе команды впервые принимают участие в финальной игре турнира. Гус Хиддинк еще до старта матча прислал «Авангарду» СМС с поздравлениями. Вход на стадион был бесплатным. Финал мог посетить любой желающий. Неудивительно, что пришло свыше 40 тысяч зрителей. «Тосно» и «Авангард» отлично начали. Затем команды имели по одному отличному моменту, после чего темп встречи снизился в связи с усталостью игроков. В борьбе прошел и второй тайм. И победителем из этой борьбы вышла команда из Петербурга. «Тосно» — обладатель Кубка России 2017/2018.

Фото: официальный твиттер «Тосно»

Источник: Еженедельник «Футбол»