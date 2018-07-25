«Спортинг» подал жалобу в ФИФА на Желсона Мартинша за трансфер в «Атлетико»

Лиссабонский «Спортинг» обратился в ФИФА с жалобой на хавбека Желсона Мартинша. Сегодня он подписал контракт с мадридским «Атлетико».

23-летний португалец перешел в «Атлетико» в качестве свободного агента и подписал контракт на пять лет.

«Спортинг» опровергает аргументы, которые заставили Мартинша разорвать контракт и требует компенсацию в размере 50 миллионов евро.

«Атлетико» пытался договориться со «Спортингом». Испанцы предлагали 15 млн евро, плюс рассматривали возможность включения в сделку форварда Лусиано Вьетто. Но португальский клуб не устраивает такая невысокая сумма компенсации.

«Спортинг» летом уже подавал жалобу в ФИФА на трансфер голкипера Руя Патрисиу в «Вулверхэмптон».

Напомним, ранее сразу несколько игроков «Спортинга» расторгли контракты в одностороннем порядке.

Причиной расторжения стал инцидент с проникновением агрессивных болельщиков на территорию базы «Спортинга».

В июне в отставку отправили президента «Спортинга» Бруну де Карвалью. Из-за его действий в команде случился кризис.

Фото: GLobal Look Press

Источник: A Bola