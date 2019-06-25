Лерой Сане не хочет переходить в «Баварию»

Автор: Анатолий Акулов 0

Хавбек «Манчестер Сити» не собирается покидать клуб этим летом. Немецкий полузащитник отказался переходить в «Баварию».

Футболист дал понять мюнхенцам, что не намерен переходить в немецкую команду. Отмечается, что произошло это еще несколько недель назад.

«Бавария» при этом готова заплатить за него крупную сумму. Однако, 23-летний Сане хочет остаться в Англии и продолжить выступления в АПЛ.

В прошедшем сезоне немец Лерой провел 31 матч в английской Премьер-лиге. На его счету 10 голов и 11 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Süddeutsche Zeitung

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