Лерой Сане не хочет переходить в «Баварию»

Хавбек «Манчестер Сити» не собирается покидать клуб этим летом. Немецкий полузащитник отказался переходить в «Баварию».

Футболист дал понять мюнхенцам, что не намерен переходить в немецкую команду. Отмечается, что произошло это еще несколько недель назад.

«Бавария» при этом готова заплатить за него крупную сумму. Однако, 23-летний Сане хочет остаться в Англии и продолжить выступления в АПЛ.

В прошедшем сезоне немец Лерой провел 31 матч в английской Премьер-лиге. На его счету 10 голов и 11 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Süddeutsche Zeitung