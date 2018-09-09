Экс-защитник «Барселоны» и «Севильи» Фернандо Наварро завершил карьеру

Защитник Фернандо Наварро объявил о завершении профессиональной карьеры. В 2008 году он стал чемпионом Европы.

36-летний испанец воспитывался в академии «Барселоны». С 2000 по 2006 он играл за молодежные команды «Барсы», уходил в аренду в «Альбасете» и «Мальорку», а также сыграл 35 матчей за главную команду «Барселоны».

С 2008 по 2015 год защитник выступал за «Севилью», в составе которой провел 282 матча. Последним его клубом был «Депортиво». Наварро является чемпионом Европы-2008 в составе сборной Испании.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana