«Строгино» – Георгию Черданцеву: «Не могли бы вы поставить на победу «Ротора-2» в завтрашнем матче? Нам очень нужны очки»

Клуб «Строгино» обратился к футбольному комментатору Георгию Черданцеву. Он известен тем, что часто дает неверные прогнозы.
«Уважаемый Георгий! Мы находимся сейчас в неприятном положении и уже не знаем, к кому обратиться. Последняя надежда на Вас.
Не могли бы Вы поставить на победу “Ротора-2” в завтрашнем матче? Нам очень нужны очки, а то стыдно уже болельщикам в глаза смотреть. Заранее благодарим», – сообщает официальный твиттер «Строгино».
Уважаемый @cherdantsev!
Мы находимся сейчас в неприятном положении и уже не знаем, к кому обратиться. Последняя надежда на Вас.
Не могли бы Вы поставить на победу “Ротора-2” в завтрашнем матче? Нам очень нужны очки, а то стыдно уже болельщикам в глаза смотреть.
Заранее благодарим
— ФК Строгино (@FC_Strogino) October 5, 2018
«Строгино» после 11 туров чемпионата Олимп-ПФЛ занимает последнее место в турнирной таблице дивизиона «Центр». В активе команды одна победа, одна ничья и девять поражений.
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Строгино»