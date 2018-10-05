«Строгино» – Георгию Черданцеву: «Не могли бы вы поставить на победу «Ротора-2» в завтрашнем матче? Нам очень нужны очки»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Клуб «Строгино» обратился к футбольному комментатору Георгию Черданцеву. Он известен тем, что часто дает неверные прогнозы. 

«Уважаемый Георгий! Мы находимся сейчас в неприятном положении и уже не знаем, к кому обратиться. Последняя надежда на Вас.

Не могли бы Вы поставить на победу “Ротора-2” в завтрашнем матче? Нам очень нужны очки, а то стыдно уже болельщикам в глаза смотреть. Заранее благодарим», – сообщает официальный твиттер «Строгино».

«Строгино» после 11 туров чемпионата Олимп-ПФЛ занимает последнее место в турнирной таблице дивизиона «Центр». В активе команды одна победа, одна ничья и девять поражений.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Строгино»

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