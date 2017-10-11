Хуан Антонио Пицци покинет пост тренера сборной Чили из-за невыхода на ЧМ-2018

Автор: Лидия Дидык 0

Пицци

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци подтвердил, что уйдет в отставку в связи с непопаданием команды в финальный турнир. Сборная Чили потерпела поражение в матче квалификации ЧМ-2018 против Бразилии (0:3).

«По поводу будущего. Как я уже говорил на прошлой неделе, в случае невыполнения задачи мой контракт расторгается. Я выбирал состав, определял тактику, поэтому всю ответственность беру на себя», — сказал Пицци.

49-летний специалист возглавил сборную Чили в январе 2016-го, летом того же года привел команду к победе в Кубке Америки.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

сборная Аргентины

23 сборные обеспечили себе поездку на ЧМ-2018

чемпионат мира 2018

Жеребьевка стыковых матчей европейского отбора на ЧМ-2018 пройдет 17 октября

Коутиньо

Роналдиньо: «Я знаю Коутиньо и не верю, что он отказывается играть за «Ливерпуль»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 