Испанские антидопинговые офицеры проверяют Дениса Черышева

Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев находится под вниманием антидопинговых агентств. Летом РФС опроверг информацию о допинге.

Испанское антидопинговое агентство изучает допинг-пробы Черышева после слов его отца, Дмитрия Черышева, о том, что Денису делали иньекции гормона роста во время выступления за «Вильярреал».

РФС позже выступил с заявлением, в котором пояснил, что Черышеву делали легальные иньекции плазмы, а журналист неправильно интерпретировал слова Черышева-старшего.

Ранее руководитель РУСАДА Маргарита Пахноцкая направила отчет по изучению этой ситуации в испанское антидопинговое агентство и в WADA. Представитель испанцев заявил, что расследование ведется в контакте с россиянами и WADA, чтобы установить, какие иньекции на самом деле делали футболисту.

Использование гормона роста без имеющегося разрешения может привести к дисквалификации на срок до 4 лет.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph