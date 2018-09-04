«Арсенал» хочет приобрести Филипе Луиса

«Арсенал» заинтересован в приобретении защитника «Атлетико» Филипе Луиса. Мадридский клуб готов расстаться с 33-летним бразильцем за 30 миллионов евро.

На игрока этим летом претендовал «ПСЖ», однако не смог договориться о сумме трансфера.

Луис ранее выступал в чемпионате Англии в составе «Челси». Бразилец играл за «Атлетико» с 2010 по 2014 год, а затем — с 2015 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу Европы.

В минувшем сезоне Луис провел 28 матчей за «Атлетико», забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Kick Off