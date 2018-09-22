Лука Модрич получил 8 месяцев условно и выплатит 1,2 млн евро за уклонение от налогов в Испании

Полузащитник «Реала» Лука Модрич уладил проблемы с испанской налоговой. Игрок выплатит около миллиона евро.

Хорват признал нарушение закона по вопросу неуплаты налогов – в 2013 году он сокрыл 290 тысяч евро, в 2014-м – 580 тысяч. Он должен их выплатить. Его осудили на 8 месяцев, также он должен заплатить штраф в размере 350 тысяч евро. Он выводил деньги через компанию, базирующуюся в Люксембурге, а ее директором была его жена.

Часть этой суммы Модрич уже заплатил. Отметим, что в Испании срок до двух лет по экономическим преступлениям, совершенным впервые, обычно бывает условным. С похожей мерой наказания столкнулись Лионель Месси, Криштиану Роналду и другие футболисты из примеры.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo