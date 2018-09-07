Адвокат Диего Марадоны: «Диего останется на посту председателя брестского «Динамо» и станет техническим директором в «Дорадосе»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Диего Марадона

Адвокат и друг Диего Марадоны Матиас Морла рассказал о планах аргентинской звезды футбола. Он будет совмещать посты в брестском «Динамо» и мексиканском «Дорадосе».

«Диего Марадона останется председателем брестского «Динамо» и будет выполнять обязанности технического директора в мексиканском клубе «Дорадос».

Сегодня мы отправляемся в Мексику, где состоится официальная презентация.

Диего ждет новый спортивный вызов. Марадона счастлив, что приглашен на руководящую должность», – сообщил Морла.

Напомним, вчера стало известно, что Марадона заключил контракт с клубом второго дивизиона чемпионата Мексики «Дорадос», а мексиканские СМИ сообщили, что аргентинец покидает пост председателя брестского «Динамо».

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Матиаса Морлы

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