Адвокат Диего Марадоны: «Диего останется на посту председателя брестского «Динамо» и станет техническим директором в «Дорадосе»

Адвокат и друг Диего Марадоны Матиас Морла рассказал о планах аргентинской звезды футбола. Он будет совмещать посты в брестском «Динамо» и мексиканском «Дорадосе».

«Диего Марадона останется председателем брестского «Динамо» и будет выполнять обязанности технического директора в мексиканском клубе «Дорадос».

Сегодня мы отправляемся в Мексику, где состоится официальная презентация.

Диего ждет новый спортивный вызов. Марадона счастлив, что приглашен на руководящую должность», – сообщил Морла.

Напомним, вчера стало известно, что Марадона заключил контракт с клубом второго дивизиона чемпионата Мексики «Дорадос», а мексиканские СМИ сообщили, что аргентинец покидает пост председателя брестского «Динамо».

Diego Maradona seguirá siendo presidente honorario del Dinamo Brest y asumirá las funciones de director técnico en Dorados de Sinaloa. Hoy estamos viajando a México para la presentación oficial. Un nuevo desafío deportivo lo espera y Diego está feliz de poder volver a dirigir. — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) September 7, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Матиаса Морлы