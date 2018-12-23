«Интер» отстранил Найнгголана от тренировок

Автор: Роман Шлуинский 0

Полузащитник «Интера» Раджа Найнгголан временно отстранен от футбольной деятельности. Клуб сделал это из-за недисциплинированности игрока.

Сегодня 30-летний бельгийский футболист опоздал на утреннюю тренировку команды. Ожидается, что Найнгголан пропустит матч 18-го тура итальянской Серии А с «Наполи», который состоится 26 декабря. Ранее стало известно, что полузащитник потратил много денег на азартные игры в текущем году.

Напомним, Раджа Найнгголан перешел в «Интер» минувшим летом из «Ромы» за 38 миллионов евро. Он подписал с миланским клубом контракт до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне бельгийский полузащитник провел за клуб 11 матчей в чемпионате Италии и стал автором двух забитых мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Интер»

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