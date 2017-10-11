Тите: «Сборная Бразилии – фаворит ЧМ-2018»

Автор: Лидия Дидык 0

Тите

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира. Специалист назвал свою команду главным фаворитом турнира.

«Бразилия является фаворитом чемпионата мира благодаря своей игре и результатам. Я не знаю, выиграет ли Бразилия турнир, но уровень игры нашей команды наполняет меня гордостью. Да, мы определенно одна из команд-фаворитов. Нам удалось сочетать зрелищную игру с конкурентоспособностью.

Сейчас очень сильна сборная Франции. Там много хороших игроков вроде Мбаппе, Гризманна и Ляказетта. Но я сосредоточен только на своей команде», – сказал Тите.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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