Тите: «Сборная Бразилии – фаворит ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира. Специалист назвал свою команду главным фаворитом турнира.

«Бразилия является фаворитом чемпионата мира благодаря своей игре и результатам. Я не знаю, выиграет ли Бразилия турнир, но уровень игры нашей команды наполняет меня гордостью. Да, мы определенно одна из команд-фаворитов. Нам удалось сочетать зрелищную игру с конкурентоспособностью.

Сейчас очень сильна сборная Франции. Там много хороших игроков вроде Мбаппе, Гризманна и Ляказетта. Но я сосредоточен только на своей команде», – сказал Тите.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es