Дженнаро Гаттузо подпишет с «Миланом» трехлетний контракт

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подпишет с клубом новый контракт. Произойдет это в ближайшее время.

Сообщается, что руководство «россонери» предложило Гаттузо подписать трехлетнее соглашение с улучшенными условиями. Так, специалист получит 2 млн евро в год и будет зарабатывать на различных бонусах. По некоторым данным, официальное заявление по продлению контракта на этой неделе.

Напомним, 40-летний главный тренер возглавил «Милан» в ноябре 2017 году. После 28 туров Серии А «дьяволы» занимают 6-е место, а также вышли в финал Кубка Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport