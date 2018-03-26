Дженнаро Гаттузо подпишет с «Миланом» трехлетний контракт

Автор: Дмитрий Темников 0

Дженнаро Гаттузо

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подпишет с клубом новый контракт. Произойдет это в ближайшее время.

Сообщается, что руководство «россонери» предложило Гаттузо подписать трехлетнее соглашение с улучшенными условиями. Так, специалист получит 2 млн евро в год и будет зарабатывать на различных бонусах. По некоторым данным, официальное заявление по продлению контракта на этой неделе.

Напомним, 40-летний главный тренер возглавил «Милан» в ноябре 2017 году. После 28 туров Серии А «дьяволы» занимают 6-е место, а также вышли в финал Кубка Италии.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Дженнаро Гаттузо

Руководство «Милана» может продлить контракт с Дженнаро Гаттузо до 2020 года

Дженнаро Гаттузо

Дженнаро Гаттузо: «Я не считаю себя классным тренером»

Gattuso

Дженаро Гаттузо исключил Николу Калинича из заявки на матч с «Кьево»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 