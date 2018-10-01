Кака может возобновить карьеру

Автор: Роман Шлуинский 0

Бразильский полузащитник Кака может возобновить игровую карьеру. Игрок скорее всего будет играть в Серии С.

Кака, который принял решение о завершении карьеры игрока в декабре прошлого года, может подписать соглашение с клубом «Монца» из третьего итальянского дивизиона. Сейчас командой владеет бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони. Бывший премьер-министр Италии попросил бразильца помочь команде с выходом в Серию В и улучшением имиджа.

35-летний Кака выступал за «Сан-Паулу», «Милан», мадридский «Реал» и «Орландо Сити». Чемпион мира 2002 года, обладатель «Золотого мяча» — 2007. С 2002 по 2016 год вызывался в сборную Бразилии, за которую сыграл 92 матча и забил 29 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

 

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