«Барселона» выплатила 6,6 млн евро своему сотруднику после трансфера Неймара в «ПСЖ»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Неймар

Сотрудник «Барселоны» Андре Кюри получил 6,6 миллиона евро после перехода форварда Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Сандро Росель обещал ему 3% от суммы.

Кюри отвечает в клубе за мониторинг рынка Южной Америки. Бывший президент каталонцев Сандро Росель, при котором Неймар был куплен у «Сантоса», обещал Кюри 3% от суммы последующей продажи игрока.

Кюри фактически является доверенным лицом Неймара, и клуб просил его убедить  бразильца не переходить в «ПСЖ», а после отъезда игрока «Барселона» не хотела выплачивать сотруднику компенсацию, но вынуждена была сделать это по контракту.

Фото: Global Look Press
Источник: Cadena SER

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