Владислав Игнатьев не примет участия в матчах сборной России

Автор: Андрей Синельщиков 0

Владислав Игнатьев

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев не приедет в расположение национальной команды. Футболист пропустит матчи с Кипром и Сан-Марино.

Защитник москвичей пропустил последние игры чемпионата из-за повреждения коленного сустава. Несмотря на положительную динамику в ходе лечения у футболиста остается незначительный дискомфорт. По итогам сегодняшнего медобследования сроки восстановления пока не удалось определить.

Одновременно восстановительные процедуры проходит Антон Миранчук. Полузащитник «Локомотива» намерен максимально быстро восстановиться после незначительной травмы связки голеностопного сустава.

Национальная сборная России 8 июня проведет матч с Сан-Марино, и 11 числа с киприотами. Встречи состоятся в Саранске и Нижнем Новгороде.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт РФС

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