«Реал» повторил антирекорд 33-летней давности

Автор: Роман Шлуинский 0

«Реал» в матче 8-го тура чемпионата Испании играл с «Алавесом».  Матч закончился в пользу «славных» — 1:0.

Таким образом, «Королевский клуб» повторил антирекорд. «Сливочные» не могут забить уже четыре матча подряд. Ранее команда проиграла «Севилье» (0:3) и ЦСКА (0:1), а также сыграла вничью с «Атлетико» (0:0).

Ранее «Реал» не забивал на протяжении четырех матчей подряд только дважды в своей истории – в 1982 и 1985 годах. Таким образом, эта серия без голов стала худшей для мадридского клуба за 33 года.

На данный момент «сливочные» занимают второе место в чемпионате Испании, имея в активе 14 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Opta

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