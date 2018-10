«Реал» повторил антирекорд 33-летней давности

«Реал» в матче 8-го тура чемпионата Испании играл с «Алавесом». Матч закончился в пользу «славных» — 1:0.

Таким образом, «Королевский клуб» повторил антирекорд. «Сливочные» не могут забить уже четыре матча подряд. Ранее команда проиграла «Севилье» (0:3) и ЦСКА (0:1), а также сыграла вничью с «Атлетико» (0:0).

1985 — Real Madrid have failed to score in four consecutive games in all competitions for the first time since April 1985 (five), their worst run ever. Drought pic.twitter.com/Hrej7ojkM4

— OptaJose (@OptaJose) October 6, 2018