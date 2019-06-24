Игроки «МЮ» выступили за уход Поля Погба

Футболисты «Манчестер Юнайтед» выступили за уход полузащитника Поля Погба из команды. Они хотели бы, чтобы француз покинул клуб в это летнее трансферное окно.

Как сообщает источник, игроки считают, что уход хавбека будет только на пользу «красным дьяволам».

Ранее уже была информация, главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер дал согласие на продажу Погба.

Напомним, мадридский «Реал» проявляет интерес к французскому полузащитнику. В завершившимся сезоне АПЛ он провел 35 матчей, забил 13 мячей и сделал девять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail