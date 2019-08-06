Уэйн Руни прибыл в Англию для переговоров с «Дерби Каунти»

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни прибыл в Англию. Он приехал для переговоров о переходе в «Дерби Каунти». 

По информации источника, Руни присоединится к команде в качестве играющего тренера. И уже сегодня стороны могут объявить о трансфере.

Утверждается, экс-форвард «Манчестер Юнайтед» рассматривает переход в этот клуб как возможность получить тренерский опыт, а также быть ближе к семье.

Напомним, в 2019 году в МЛС Руни отыграл 23 матча, забил 11 мячей и отдал шесть голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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