Диего Симеоне рассказал о будущем Антуана Гризманна

Автор: Никола Косич 0

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением об игре голкипера Яна Облака.  Также он дал свой комментарий относительно будущего форварда Антуана Гризманна.

«Облак лучший вратарь в мире. Нам повезло, что он с нами и решил выступать за «Атлетико». Ян значительно прибавил и заслужил это. Он добился того, что имеет сейчас благодаря работе над собой и усилиям.»-отметил главный тренер «Матрасников»

«Еще раз повторяю, Антуан один из наших капитанов. Клуб приложил огромные усилия, чтобы удержать его. Он счастлив в Мадриде. Он очень важен для «Атлетико», это не заставляет меня думать, что он может уйти»- сказал Симеоне.

В этом сезоне Гризманн сыграл 32 матча в чемпионате Испании, отметился 14 голами и 8 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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