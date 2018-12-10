«Вильярреал» назвал имя нового главного тренера

Автор: Роман Шлуинский 0

Лига Европы. 2 тур. «Спартак» — «Вильяреал» — 3:3. Москва. «Открытие Арена». 4 октября 2018 г.

Стало известно, имя нового главного тренера «Вильярреала». Им стал испанский специалист Луис Гарсия Пласа.

46-летний специалист будет возглавлять «Вильярреал» до конца сезона-2018/19. Пласа проведет свою первую тренировку с испанской командой сегодня, 10 декабря. На этом посту Пласа сменил Хавьера Кальеху, который накануне был отправлен в отставку.

Стоит отметить, что в сезоне-2005/2006 Пласа был наставником второй команды «Вильярреала». Позже испанский специалист занимал пост главного тренера в таких командах, как «Леванте», «Хетафе», «Эльче» и других клубах.

Напомним, что в 6-м туре группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» на своем поле сыграет с московским «Спартаком». Встреча состоится 13 декабря.

Фото: Сергей Дроняев
Источник:  Официальный сайт ФК «Вильярреал»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Pablo Fornals Malla

«Барселона» интересуется хавбеком «Вильярреала» Пабло Форнальсом

«Вильярреал» перед матчем со «Спартаком» уволил главного тренера Хавьера Кальеху

Хулен Лопетеги

Отец Хулена Лопетеги: «Моего сына ограбили на 50 голов»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 