«Вильярреал» назвал имя нового главного тренера

Стало известно, имя нового главного тренера «Вильярреала». Им стал испанский специалист Луис Гарсия Пласа.

46-летний специалист будет возглавлять «Вильярреал» до конца сезона-2018/19. Пласа проведет свою первую тренировку с испанской командой сегодня, 10 декабря. На этом посту Пласа сменил Хавьера Кальеху, который накануне был отправлен в отставку.

Стоит отметить, что в сезоне-2005/2006 Пласа был наставником второй команды «Вильярреала». Позже испанский специалист занимал пост главного тренера в таких командах, как «Леванте», «Хетафе», «Эльче» и других клубах.

Напомним, что в 6-м туре группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» на своем поле сыграет с московским «Спартаком». Встреча состоится 13 декабря.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Вильярреал»