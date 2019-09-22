Артем Дзюба об отмененном голе: «Давайте создадим петицию о том, чтобы гол засчитали»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался насчет его отмененного гола в игре 10-го тура Российской Премьер-лиги с «Рубином». В этой встрече победу одержала команда из Санкт-Петербурга — 5:0
«Надо такие засчитывать. Ну чуть-чуть там пузо торчало у Мака, но это гол, это футбол. Как все было разыграно! Я расстроен.
Считаю, что этот гол нужно засчитать мне, и это было бы справедливо. Давайте, уважаемые болельщики, создадим петицию о том, чтобы гол засчитали.
Ну нельзя такие не засчитывать. Это против футбола. Я всегда любил VAR, а теперь ненавижу VAR.
Могли бы все эти пять не засчитать, а мои два засчитать. Тогда 2:0 бы выиграли мы.
А если серьезно – выиграли, и это самое главное», – сказал Дзюба.
Артем Дзюба — о матче #ЗенитРубин ✊ pic.twitter.com/X913b2P0sO
— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) September 21, 2019
В нынешнем сезоне чемпионата России Артем Дзюба провел десять матчей (9- в стартовом составе). Российский футболист забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач. После 10-го тура «Зенита» с 23 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.
Фото: твиттер «Зенита»
Источник: твиттер «Зенита»