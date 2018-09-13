У «Реала» очень много денег на трансферы

Автор: Роман Шлуинский 0

«Реал» располагает суммой в 372 миллиона евро (190 миллионов + 182 миллиона кредитных средств), которые может потратить на приобретение новых игроков. Такую сумму мадридский клуб сэкономил на несостоявшихся трансферах форвардов «ПСЖ» Неймара и Килиана Мбаппе.

Таким образом, «Реал» может потратить 372 миллиона евро на новые приобретения. Новые игроки нужны мадридскому клубу, ведь их недавно покинул Криштиану Роналду.

Однако президент клуба Флорентино Перес планирует провести реконструкцию стадиона «Сантьяго Бернабеу», которая обойдется в 575 миллионов евро. Пока неизвестно, будет ли «Реал» выделять на обновление арены деньги из имеющихся 372 миллионов.

Напомним, «сливочные» за последнее трансферное окно потратили 145 миллионов евро. Самым дорогим приобретением стал полузащитник Винисиус Жуниор, который перешел в «Реал» из «Фламенго» за 45 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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