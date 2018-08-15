Жена Мауро Икарди будет экспертом на итальянском ТВ

Автор: Тимофей Поршнев 0

Wanda Nara

Супруга и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара будет работать экспертом на телевидении в предстоящем сезоне. Ее пригласили на один из итальянских телеканалов.

31-летнюю Ванду пригласили на футбольное шоу Tiki Taka, которое выходит каждый понедельник на телеканале Italia 1.

«Mediaset [медиагруппа, в которую входит Italia 1 – прим.] давно приглашает меня, но я приняла их предложение только сейчас, потому что появилась возможность.

Моя младшая дочь Изабелла в сентябре начнет дошкольное образование, поэтому у меня появится несколько свободных часов.

Мауро часто бывает дома по вечерам в понедельник. Мы приняли совместное решение, он с ним согласился, ему все понравилось.

Я независимая женщина. Я всегда работала и ни в каком виде не хочу быть зависимой от мужчины, даже от мужа, которого люблю.

Я фанатка «Интера», но на шоу буду нейтральной. Я усовершенствую свои знания о других командах, мои друзья и профессионалы к тому же мне помогут.

Критиковать Мауро по телевизору? А в чем проблема?» – заявила Нара.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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