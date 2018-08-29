«Шальке» предложил «Лиллю» 25 млн евро за Николя Пепе

Полузащитник «Лилля» Николя Пепе может переехать в Германию. В нем заинтересован «Шальке».

Немецкий клуб сделал предложение о трансфере 23-летнего ивуарийца в размере 25 миллионов евро, включая бонусы. Ранее сообщалось об интересе к Пепе со стороны дортмундской «Боруссии», «Лестера» и «Севильи».

В минувшем сезоне полузащитник стал лучшим бомбардиром «Лилля» с 13 мячами в 36 матчах лиги 1. В трех матчах нового сезона Пепе забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: France Football