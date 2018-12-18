Златан Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заключил новый контракт с американским клубом. 37-летний шведский футболист будет выступать за американскую команду в 2019 году.

Футболист подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси», в котором провел 2018 год. Ибрагимович находится в статусе одного из трех игроков, которых можно вынести за потолок зарплат, их контракты необходимо продлевать ежегодно.

Ранее сообщалось, что Ибрагимовича хочет арендовать «Милан», однако позже появилась информация о срыве переговоров.

В этом сезоне Златан Ибрагимович забил 22 мяча и отдал 6 голевых передач в чемпионате США.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Лос-Анджелес Гэлакси»